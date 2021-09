Utos ni Coco: Julia bawal lumabas ng bahay

So, last week pa nakauwi mula lock-in taping ng ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ sa Ilocos Sur si Julia Montes. Taping break muna ang series na ‘yon.

Chika ng kausap ko, naka-quarantine lang si Julia sa bahay at bawal lumabas habang hinihintay ang pagbabalik nila sa ‘bubble’ taping.

“Bawal lumabas ng bahay si Julia. Pati ibang cast ng ‘FPJ’s Ang Probinsyano’, bawal lumabas. Iniiwasan lang na ma-expose sila para siguradong kapag nag-PCR swab test sila, eh, walang magpa-positive sa COVID-19,” sabi pa ng kausap namin.

Ang chia pa rin, hindi na sa Ilocos Sur ang next location ng lock-in taping ng ‘FPJ’s Ang Probinsyano’.

Kahit may proyekto sa GMA: Boyet biglang nag-taping sa serye ng Dos

Kalalabas pa lang ng official statement ng ABS-CBN na hindi na matutuloy si Ian Veneracion sa ‘Huwag Kang Mangamba’ ay kumalat agad ang tsikang naka-lock-in taping na sa series ang replacement niyang si Christopher de Leon.

Isang malapit nga sa aktor ang nagkumpirmang may special guesting ang veteran actor sa Kapamilya Network series na pinagbibidahan nina Andrea Brillantes at Francine Diaz.

Actually, may picture na kaagad ni Boyet (palayaw ng aktor) kasama sina Andrea del Rosario at Richard Quan (kasama rin sa cast) habang nasa set ng ‘Huwag Kang Mangamba’ ang kaagad na kumalat sa internet, confirming na kasali na nga sa series na ‘yon ang mister ni Sandy Andolong.

Tinawagan ko si Manay Lolit Solis para tanungin tungkol doon dahil kasali rin sa cast ng ‘Lolong’ ng GMA-7 si Boyet.

Nakapag-lock-in na rin kasi si Boyet sa new Kapuso Network series na na pinagbibidahan ni Ruru Madrid.

Hindi ba magkakaroon ng problema dahil dalawa ang shows ng kanyang alaga at sa magkaibang TV networks pa?

“Sabi naman ni Boyet, walang magiging problema dahil ipapalabas naman kaagad ‘yung sa ‘Huwag Kang Mangamba’ dahil ongoing na ‘yung series na ‘yon.

“Special guest lang doon si Boyet dahil hindi naman aabutin next year ‘yung show na ‘yon.

“’Yung ‘Lolong’ naman, mga January pa magpa-pilot ‘yon sa GMA-7, so, ‘tapos na ang ‘Huwag Kang Mangamba’ by that time.

“Saka sandali lang talaga ang lock-in taping ni Boyet doon sa show ng ABS-CBN. Saka ‘yung ‘Lolong’, baka November pa nga uli sila magla-lock-in taping doon, kaya hindi talaga sasabit,” pahayag pa ni Manay Lolit.

Freelancer naman si Boyet kaya nagagawa niyang lumabas sa mga show ng ABS-CBN at pati na rin sa mga show ng GMA-7.

May time rin na nagkaroon nga ng series sa TV5 ang premyadong aktor, huh!