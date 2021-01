Utol nina Robin, BB na si Royette pumanaw na

Pumanaw na nga ang dating aktor na si Royette Padilla, matapos itong atakihin sa puso, ayon sa kanyang pamilya.

Kinumpirma ito ni Rebecca Padilla, isang aktres at cinematographer, sa kanyang Facebook account ngayong tanghali.

“Pls whisper a prayer for our brother Royette Padilla. A silent prayer for his eternal peace, please,” ang mababasang post sa Facebook account ni Rebecca Padilla.

Nasundan pa ito ng FB post na, “Together now in eternal peace and loving embrace of our Creator. Cheers Jane and Oyroro! Yakap,” kalakip ang mga photo nina Royette at Jane.

Napanood si Royette sa mga pelikulang Mistah noong 1994, Buhay Kamao noong 2001 at Alab ng Lahi noong 2003.

Kapatid ni Royette sila Rommel Padilla, Robin Padilla at BB Gandanghari.