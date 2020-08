Utol ni Trump pumanaw

Sa edad na 71, namatay na ang nakababatang kapatid ni United States President Donald Trump na si Robert Trump.

“It is with heavy heart I share that my wonderful brother, Robert, peacefully passed away tonight,” sabi ng pangulo. “He was not just my brother, he was my best friend. He will be greatly missed, but we will meet again. His memory will live on in my heart forever. Robert, I love you. Rest in peace.”

Sa isang last minute decision, binisita ni Donald si Robert sa ospital sa New York City noong Biyernes.

“He’s having a tough time,” ayon sa pangulo, na hindi sinabi kung gaano katagal naospital ang kapatid, o kung ano ang sakit na iniinda nito.

Nagtrabaho si Robert, isa sa apat na kapatid ni Donald, bilang real estate developer at executive vice president ng Trump Organization. Kabilang sa kanyang trabaho ay pangangasiwa ng mga casino ng nasabing organisasyon. (SDC)