Utol ng ex-Justice sa pork scam pinuwesto sa Court of Appeals

Hinirang ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong mahistrado ng Court of Appeals (CA) ang kapatid ni dating Sandiganbayan Associate Justice Gregory Ong na sinibak sa serbisyo noong 2014 dahil sa pagkakasangkot sa itinuturong utak ng pork barrel scam na si Janet Napoles.

Uupo si Atty. Walter Ong sa binakanteng puwesto ni CA Associate Justice Noel Tijam na una nang hinirang bilang mahistrado ng Supreme Court (SC).

Isinumite na ng Malacañang ang kanyang appointment letter sa SC na nilagdaan ni Executive Secretary Salvador Medialdea.

Sinibak ng SC ang kanyang kapatid bilang ma­histrado ng Sandiganbayan noong Setyembre 2014 matapos ikanta ng pangu­nahing testigo sa pork barrel scam na si Benhur Luy na siyang kontak ni Napoles sa anti-graft court.

Ipinag-utos ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno na imbestigahan ang alegasyon ni Luy at napatunayang may kasalanan si Ong na ‘gross misconduct, dishonesty and impropriety’ bilang miyembro ng hudikatura dahilan para sibakin ito sa Sandiganbayan.

Samantala, nabatid na nanumpa na kay SC Associate Justice Antonio Carpio ang bagong punong mahistrado ng CA na si Atty. Romeo Barza bilang kapalit ni dating Presiding Justice Andres Reyes na nahirang namang mahistrado ng SC.

Mula sa Lupon, Davao Oriental si Barza at nagtapos ng abogasya sa University of the Philippines noong 1974. Nagsilbi siyang hukom ng Batangas Regional Trial Court noong 1995 hanggang sa itinalaga sa Makati Regional Trial Court noong 2002.

Co-founder siya ng binuwag na Carpio Villaraza Barza Cruz and Rossel Law Officers na nakilala noon sa tawag na ‘The Firm’.

Bukod kina Barza at Ong, hinirang din ni Pangulong Duterte noong Disyembre 8 si Makati Regional Trial Court Judge Maryann Corpus-Mañalac bilang associate justice naman ng Sandiganbayan.

Pinalitan niya ang nagretirong Associate Justice Maria Cristina Cornejo na pumanaw noong nakalipas na Setyembre dahil sa sakit.





Si Mañalac ang nag­labas ng notice to vacate sa Sunvar Realty Deve­lopment na pag-aari ng mga Prieto at Rufino sa Makati City.