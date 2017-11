Utol isinuplong sa pagtutulak ng shabu

By Cherk Balagtas

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hindi kinunsinti at pinanindigan ng isang dalaga na siya ang ate sa kanilang pamilya nang magtungo ito sa himpilan ng pulisya upang ipadam­pot ang kanyang nakababatang kapatid dahil sa pagtutulak umano nito ng shabu at bilang patunay ay isinuko nito ang ilang sachet ng pinaghihinalaan­g shabu na nahulog umano sa bulsa ng kanyan­g kapatid sa Lungsod ng Caloocan kamakalawa ng hapon.

Sa ulat ni PO1 Deo Joe Dador Salced­o ng Calooca­n City Police­ – Station Investigatio­n Divisio­n and Managemen­t Branch (SIDMB), alas-kuwatr­o ng hapon nang kusang magtungo sa kanilang himpilan si Edlyn Glean, 23-anyos, dalag­a at residente ng Block 28, Phase 3- F1, Barangay 14, Dagat-Dagata­n ng nasabing lungsod.

Ito ay upang isuko ang nasa tatlong sachet ng hinihinalang shab­u na inaalam pa ang dami ng bawat isa at isuplong ang kanyang nakababatang kapatid na si Eduardo Glean, 20-anyos, binata, ng pareho ring lugar na umano ay nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot bago pa man mapahamak ang kanyang kapatid sa ginagawa nito.

Bago iyon ay nakikipag-­inuman uman­o ang kanyang kapatid sa mga barkada nito na pawang mga kapitbahay rin nila na nakilala lamang sa mga alyas na ‘Dagul’ at ‘Totoy’, at haban­g abala sa pagtaga­y ay hindi namalayan ng nakababatang Glean na may mga nahulog na pala sa kanyan­g bulsa.

Agad itong dinampot ni Edly­n at nang makitan­g tila shabu iyon ay mabilis na nagtungo sa himpila­n ng pulisya upang i-report.

Kasalukuyan nang nakikipag-ugnayan sa Philippin­e Drug Enfocemen­t Agency (PDEA) ang mga tauhan ng nasabing himpilan upang agad na makapagsagaw­a ng ope­rasyon para mahuli si Eduardo.