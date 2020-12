Utang ng ‘Pinas lumobo na sa P10 trilyon

Lumagpas na sa P10 trilyon ang utang ng pamahalaan, mahigit P4 trilyon ang inutang sa panahon ng administrasyong Duterte at P600 bilyon dito ay inutang nitong Oktubre lamang.

Ayon sa Bureau of the Treasury, P10.03 trilyon na ang utang ng pamahalaan noong katapusan ng Oktubre.

Nang umupo si Pangulong Duterte sa Malacanang, ang utang na minana nito sa administrasyon ni Pangulong Benigno Simeon Aquino ay nasa P5.95 trilyon na ang minanang utang naman kay dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ay nasa P5.27 trilyon.

Kung hahatiin ang utang sa bawat Pilipino, sanggol man o matanda, ang utang ay papatak sa P91,997.15 bawat isa sa populasyong 109 milyon.

Nitong katapusan ng Setyembre ay nasa P9.34 trilyon pa lang ito at pumapatak sa P85,952.99 sa bawat isa.

Ayon sa datos ng BTr, muling umutang ang administrasyong Duterte sa Bangko Sentral ng Pilipinas ng P540.95 billion nitong Oktubre at nangutang din ang Bureau of the Treasury sa local banks at investors sa pamamamagitan ng treasury bill and bond issues nito.

Ang treasury bills ay utang ng BTr na isang taon o mas maaga pa na dapat bayaran samantalang ang treasury bonds naman ay mas matagal pa ang bayaran.

Simula nang magkaroon ng COVID19 pandemic, sa utang na lang umasa ang administrasyong Duterte. Abril kasi ang bulto ng bayaran ng buwis ngunit marami ang hindi nakapag file at nakapagbayan ng income tax dahil sa lockdown na pinatupad para maawat ang pagkalat ng COVID19 sa bansa. (Eileen Mencias)