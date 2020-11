Utang mo, bayaran mo

Mahirap magbayad ngayon ng utang lalo na kung kabilang ka sa mga nawalan ng trabaho o nabawasan ang kita. Pero hindi mo naman maaaring talikuran ang utang. Lalo na kung nakasalalay rito ang tinitirhan mo, ang sinasakyan mo o ang ikinabubuhay mo.

Nakaka-stress ang utang, at kadalasan ito ang pinag-aawayan ng mag-asawa at kahit na ng mga anak at magulang. Pero hindi dapat magpanic at magalit. Palaging mayroong paraan.

Ilista ang lahat ng utang at ang kinikita. Tingnan kung ano ang dapat na unang bayaran. Kung hindi sapat ang kita, humanap ng dagdag na pagkakakitaan. Maaari ring magbenta ng mga hindi kinakailangang gamit para maipambayad sa utang.

Bawasan ang mga pinagkakagastusan na non-essential. Tingnan mo rin kung may kailangan nang isukong subscription para hindi nadadagdagan ang binabayaran buwan buwan.

Makipag-usap din sa pinagkakautangan. Alamin kung maaaring i-restructure ang utang o bayaran ng mas mahabang installment. Tanungin ang nagpapautang kung puwedeng i-rewrite ang inyong loan o bumuo ng bagong kasunduan para sa inyong utang. Gumawa ng promissory note kung kinakailangan para matiyak sa pinagkakautangan na magbabayad ka.

Maaari mo ring ilipat ang iyong utang o tinatawag na balance transfer. Humanap ng financial institution na mas mababa ang loan interest rate kaysa sa kasalukuyan mong binabayaran.

Sa ngayon, dahil sa Bayanihan Heal As One Act, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na may 60-day moratorium o maaaring hindi muna magbayad ng utang sa kanilang pinagkakautangan bago o sa mismong Disyembre 31, 2020. Bahagi ito ng tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng Covid 19 pandemic.

Gayundin, inatasan ng Bangko Sentral ang lahat ng credit card companies na ibaba sa 2% ang interes sa mga kinakarga sa credit card simula ngayong Nobyembre 3. Mas magaang ito sa kasalukuyang 3 hanggang 3.75% interes bawat buwan na ipinapatong ng credit card companies sa ating mga utang.

Huwag paalipin sa utang. Palaging tandaan na mayroong mga paraan para makalusot dito. At sa susunod na malinis na natin ang ating mga utang, magpahinga muna sa panibagong utang. Kung maaari namang i-cash, hintayin na lang na dumating ang pera bago bilhin ang ating mga gusto o kailangang bilhin. Be wise. Para walang stress.