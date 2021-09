Utak sa Mali 1994 Genocide tsugi na

Patay na ang dating Rwandan army colonel na mastermind sa 1994 genocide kung saan mahigit 800,000 indibiwal ang nasawi, habang ito ay nasa piitan sa Mali.

Kinumpirma ito ng mga opisyal sa nabanggit na bansa nitong Sabado, Setyembre 26. Nasawi anila ito dahil na rin sa matinding karamdaman at problema sa puso.

Magugunitang si Theoneste Bagosora ay nasentensyahan ng 35-taong pagkakulong nang maideklarang guilty sa crimes against humanity ng International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR).

“It is confirmed. He was over 80 years old, he was seriously ill, with heart troubles. He was hospitalized several times and had three surgeries. He died today in a clinic,” ayon sa statement ng Mali prison administration.

Ang military officer na si Bagosora ay inakusahan ng Tanzania-based tribunal na kabilang sa utak sa Interahamwe Hutu militia na ikinasawi ng 800K miyembro ng Tutsis minority at moderate Hutus na tumagal ng 100 araw.