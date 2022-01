Utak sa Comelec hacking ilantad-Lacson

Dapat matukoy ang may pakana sa napaulat na pag-hack sa server ng Commission on Elections (Comelec).

Ito ang sinabi ni Partido Reporma presidential bet Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson kahapon at iginiit na dapat gawin ng mga cyber-security expert ang lahat para matiyak ang integridad ng May 9 elections.

“The ‘Author’ of the alleged hacking coming out ASAP to show proof as promised should help the Comelec and DICT to confirm the same and find out the extent of the risk involved. Cyber security experts elsewhere must do their part to ensure the integrity of the May elections,” sabi ni Lacson sa Twitter.

Bagama’t ang Comelec at Department of Information and Communications Technology ang opisyal na magkukumpirma o magde-deny sa hacking incident, sinabi ni Lacson na nagsasagawa na ang in-house Comelec accredited cyber-security team ng imbestigasyon hinggil dito.

Ayon naman kay House Deputy Minority Leader at Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate ang pangyayari ay mukhang gaya ng nangyari noong 2016 o maaari ring ginawa upang sirain ang kredibilidad ng Comelec para sa isang no election scenario.

Sa ulat naganap umano ang hacking noong Ene¬ro 8 at kabilang umano sa nakuha ang username at PIN ng mga vote-counting machines (VCM) na gagamitin sa halalan. (Dindo Matining/Billy Begas)