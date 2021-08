Utak ng pekeng PDP memo pinatugis sa PNP ni Pacman

Humiling na ng tulong ang opisina ni Senador Manny Pacquiao sa Philippine National Police (PNP) para matukoy at mahanap ang mga tao na nasa likod ng pagpapakalat sa online ng pekeng PDP-Laban resolution na mayroong pinekeng pirma ng senador na naglagay sa kanya sa masamang posisyon.

Sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Atty. Pelagio Lawrence Cuison, hiniling ni Pacquiao sa PNP Anti-Cybercrime Group na magsagawa ng masinsinang imbestigasyon sa pinagmulan ng pekeng dokumento, kabilang ang mga responsible sa pagpapakalat nito.

Ang pekeng memo ay naglalaman ng diumano’y ‘confidential plan’ na nagpapakita ng pagbibigay ni Pacquiao ng kautusan kay PDP-Laban legal affairs and arbitration committee chair Alberto Oxales para ideklara ang agaran at awtomatikong pagpapatalksik kay vice-chairman Alfonso Cusi at sa kanyang ‘mga kasamahan’.

Ang pekeng dokuemento ay nilagyan ng petsang June 8, 2021 para umano palabasin na ginawa ito bago ang totoong PDP-Laban resolution na nilabas nitong July 9, na nagpapatalsik kina Cusi, Matibag at Naik.

Agad na tinanggi ng National Executive Committee ng PDP-Laban na mayroong ganitong dokumento at tinuligsa ito bilang pagtatangka umano ng ilang partido para magpakalat ng fake news gamit ang mga pekeng dokumento.

“The proliferation and unabated spread of fake news has grown tremendously in recent years. Whether willingly or unwillingly several prominent online influencers and columnists in unison quoted or made mention of a supposed June PDP-Laban letter claiming to be from PDP Laban President Manny Pacquiao. No document of this nature exists,” ayon sa pahayag ng PDP-Laban NEC.

“The fact a confidential plan would be made in a letter is ridiculous. The PDP Laban President likewise has a hologram next to his signature in all official documents and misalignment of the contact details and logos at the bottom are a dead giveaway to it being a fraudulent document,” dagdag nito.

Sa paghingi ng tulong sa PNP para maimbestigahan ang kaso, giniit ni Cuison ang agarang pagpapatigil sa pagpapakalat ng pekeng dokumento at fake news sa iba’t ibang mga social media platform. Aniya, “ease and impunity in which certain individuals fabricate and proliferate fake news or fake documents is a mockery to all of us as well as the integrity and rigor of our journalism professionals. PDP-LABAN will not tolerate this and neither should any Filipino.”

“Those responsible should be held accountable. Let us say no to fake news,” sabi ni Cuison.

Ayon kay Cuison, ang imbestigasyon ay paghahanda para sa paghahain ng cyber libel sa ilalim ng Section 4(c)(4) ng Cybercrime Prevention Act of 2012.