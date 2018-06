Utak, miyembro ng Albay robbery holdap gang todas

PATAY ang lider ng notoryus na robbery holdup group at isang miyembro nito matapos ang engkuwentro sa pagitan ng mga awtoridad kahapon ng umaga sa mabundok na bahagi ng Libon, Albay.

Kinilala ang mga nasawing suspek na sina Noli Marano, 30, lider ng Marano robbery holdup group, at Ellam Mark Domdon, 21, kapwa residente ng Brgy. Sagrada Familia ng nasabing bayan.

Sa ulat ng pulisya, nagsagawa ng operasyon ang pinagsanib na puwersa ng Libon Municipal Police Station, Albay Provincial field unit, CIDG-5 at Phi­lippine Army dakong alas-6:15 ng umaga sa mabundok na bahagi ng Zone 5, Brgy. Sagrada Familia laban sa Concepcion Criminal Group, isa pang notoryus na robbery hold up group na namumugad sa bayan ng Libon kung saan may patong na P5 milyon ang ulo ng lider nitong si Gilbert Concepcion na tinaguriang number 1 most wanted ng Bicol region.

Subalit hindi pa nakakalapit ang awtoridad sa mga kabahayan ay pinaulanan na sila ng bala ng isang grupo ng mga armadong kalala­kihan dahilan upang gumanti sila ng putok.