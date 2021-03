Utah nganga kay Westbrook

SA tono ng 43 points ni Bradley Beal at triple-double ni Russell Westbrook, itinumba ng Washington Wizards ang league-leading Utah Jazz 131-122 Huwebes ng gabi.

Tumapos si Westbrook ng 35 points, 15 rebounds at 13 assists sa pang-13 triple-double niya ng season.

Kahit ang season high-tying 42 points ni Donovan Mitchell at career-high 34 points ni Joe Ingles, hindi naisalba ang 29-11 Jazz. Nagsalpak si Ingles ng walong 3-pointers.

Nganga sa katiting na 7 points lang ang best sixth man ng Utah na si Jordan Clarkson.

Si Jazz big man Rudy Gobert, nagbaba ng 13 rebounds pero walang naipasok sa unang pitong free throws tungo sa 10 points. Natawagan pa siya ng technical sa fourth.

Nilista ni Mitchell ang 20 points niya sa third nang pantayan ng Jazz ang 36 ng Wizards sa period, pero iwan pa rin ang Utah 100-82 papasok ng fourth.

“We guarded for 48 minutes,” ani Beal matapos ilista ang panlimang 40-point game ng season. “We just did a good job of making them uncomfortable.” (VE)