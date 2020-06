Uso scam! Digong nagbabala sa bentahan ng face mask online

Binalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang publiko na mag-ingat sa pagbili ng mga health supply na panlaban sa COVID gaya ng face mask `online’ dahil sa pagdagsa ngayon ng mga scammer o manloloko na sinasamantala ang pandemic.

“Yang mga scam ngayon, mga mask mag-order kayo through online, susmaryosep. Do not go for that kind of shit,” pahayag ni Pangulong Duterte sa taped public address na inere kahapon ng umaga.

“Yung magbili-bili kayo online ng mask tapos ang ka-text ninyo is from Pampanga, from Abra. Saan man sila kukuha ng mask doon? Wala nga dito sa Manila. Dito kayo sa Maynila, sa mga holdaper, pwede pa, pwede kayong bumili, meron pa yang stock mga animal na yan,” turan ng Presidente.

Hinimok nito ang mga consumer na maging mapanuri at ugaliing i- check ang mga bibilhing produkto bago magbayad.

“Be careful, lokohan ‘to ngayon. The best is give me the goods, I pay you. Or, better still, give me the goods, I will examine it, if it’s really the one that I ordered then I will pay you. Wag kayong bumili ng mga online-online, lalo na magpadala kayo ng pera,” sabi pa Duterte.

Binabala pa nito sa sinumang mahuhuli na scammer ay kanyang ipapatapon sa Pasig River upang hindi tularan ng iba. (Prince Golez)