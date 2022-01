Usec ni Duterte bagong CA justice

Itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong Court of Appeals associate justice ang isang undersecretary sa ilalim ng kanyang tanggapan.

Nabatid na si Jennifer Joy Chua Ong, pinakabagong Court of Appeals associate justice ay nakatalaga bilang Undersecretary sa Office of the President.

Sa 2018 at 2020 government directory si Ong ay nakalista bilang Presidential Assistant I na may rank na undersecretary sa ilalim ng Office of the Special Assistant to President.

Sa kanyang appointment letter, nakita na siya ay ini-appoint sa puwesto noong Mayo 20, 2021 at nilagdaan ni Executive Secretary Salvador Medialdea.

Gayunman, sinabi ni Supreme Court Spokesperson Brian Keith Hosaka na Biyernes lamang natanggap ng SC ang sulat (Enero 21) at nanumpa si Ong kay SC Chief Justice Alexander Gesmundo kina tanghalian.

Dumalo rin si CA Presiding Justice Remedios Salazar-Fernando sa seremonya. (Juliet de Loza-Cudia)