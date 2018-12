Usec na sasampalin ni Duterte sa korapsiyon tatakbo sa Kongreso

ISANG dating opisyal ng Department of Budget and Management (DBM) na tinanggal ni Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang taon ang nag-ambisyon na maging kinatawan ng Kamara.

Nabatid na si dating DBM Undersecretary Gertrudo de Leon ay naging number 2 nominee ng National Association for Electricity Consumers for Reforms Inc. (Nase­core) para sa party-list elections sa 2019.

Naging presidential appointee si De Leon na itinalaga bilang legal and liaison group undersecretary sa DBM subalit ­pinatalsik siya ng mismong Pangulo nang makatanggap ito ng mga sumbong na ginagamit umano ng una ang kanyang posisyon at impluwensiya para magpayaman sa ahensiya.

Gayunman, hindi na tinukoy at isinapubliko ni DBM Secretary Benjamin ­Diokno ang mga iregularidad umano ni De Leon at tanging ang Pangulo na lang ang nakakaalam nito.

Sa isang talumpati noong nakaraang taon, kinumpirma ni Pa­ngulong Duterte na mayroon siyang sinibak na opisyal ng DBM dahil sa katiwalian pero hindi na ­aniya niya ibubunyag ang pangalan nito para hindi mapahiya ang kanyang pamil­ya.

“I just fired the undersecretary of DBM, Office of the Budget. He was lucky because there were so many people. I ­wanted to slap him. I wanted to kick him on the face. I fired him for corruption,” pahayag ng Pangulo.

Nilinaw naman ni dating Energy undersecretary Petronilo ‘Pete’ Ilagan na nag-resign na si De Leon sa Nase­core bago sumapit ang deadline ng Commission on Elections (Comelec) sa substitution ng kandidato para sa May 2019 elections.

Ayon kay Ilagan, umamin si De Leon sa pagkakasipa sa kanya ng Pangulo at para maprotektahan ang party-list ay nagbitiw na lamang ito.

“Yes, he disclosed that and to protect the integrity of the PL, he tendered his ­resignation with the Board prior to the November 29 Comelec deadline,” ayon kay ­Ilagan na nagbitiw sa DOE noong Agosto ng kasalukuyang taon.

Si Ilagan ang first nominee ng Nase­core ‘Kontra Brownout’ Party-list. Ang iba pang nominee ay ang abogadong si Philip Adviento, da­ting konektado sa Philippine Electricity Market Corp. (PEMC), Nelia Fuentebella at Amor Co.