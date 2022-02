Usec Aglipay aalsa-balutan sa DOJ

Nagbitiw na sa posisyon sa Department of Justice(DOJ) si Undersecretary Emmeline Aglipay Villar para samahan sa pangangampanya ang kanyang mister na si dating Public Works and Highway Secretary Mark Villar.

“It is with deep sadness that I announce the resignation of Atty. Emmeline Aglipay-Villar as Undersecretary of the DOJ effective on 21 March 2022. She will campaign for her husband, former DPWH secretary Mark Villar, who is running for Senator in the upcoming elections in May 2022,” ayon kay Justice Secretary Menardo Guevarra.

Si Villar ay nagtrabaho sa Inter-Agency Council against (human) Trafficking (IACAT) at sa DOJ gender and special protections group na bahagi ng kanyang adbokasiya na protektahan ang kababaihan at bata.

Tumatayo rin itong legal staff sa secretary’s office.

Nabatid kay Guevarra na si Chief State Counsel George Ortha II, ang magiging OIC undersecretary kapag naging epektibo na ang pagbibitiw ni Villar sa Marso 21, 2022. (Juliet de Loza-Cudia)