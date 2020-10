USA, 3 pang bansa, nagpalala ng tensyon sa WPS

INAMIN ni Philippine Navy chief Vice Admiral Giovanni Carlo Bacordo na ang pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea ay dahil sa agresibong porma ng mga tinatawag niyang ‘quad country’.

Ito’y reaksyon ni Bacordo kaugnay sa komento ni Armed Forces of the Philippines chief General Gilbert Gapay na magulo at wala pang katiyakan sitwasyon sa WPS, kung saan nakita ang mga agresibong hakbang ng China at ang mga ginagawa ng Estados Unidos para protektahan ang interes ng mga nasa lugar.

“I’m referring to the US, Australia, Japan and India wherein they’re conducting their increased presence in the conduct of freedom of navigation operations and also the conduct of exercises in the contested areas,” dagdag niya.

Dating sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na maitururing niyang ‘stable and manageable’ ang sitwasyon sa WPS. (Kiko Cueto)