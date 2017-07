US$10-M ni Pacquiao sa laban kay Horn wala pa

Hanggang ngayon wala pang natatanggap na bayad si Manny Pacquiao sa naging laban nito sa Australian boxer na si Jeff Horn.

Ito ang naging pahayag ni Pacquiao itong Miyerkules kung saan sinagot din niya ang rebelasyon ng coach nitong si Freddie Roach na wala pa rin umanong natatanggap na bayad sa kanya mula sa nasabing laban.

Ayon sa Pambansang Kamao wala silang problema ni Roach at maging siya ay hindi pa natatanggap ang US$10 million bilang pagharap kay Horn.

Idinagdag din nito na ang magbabayad kay Roach ay si Bob Arum, na siyang founder at CEO ng Top Rank.

“The trainer’s fee is automatically deducted by the Top Rank from my purse. So, if Coach Freddie has not yet received his payment, we are (on) the same boat. My purse has not yet been released by Arum,” ayon kay Pacquiao.