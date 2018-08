US warship ug aircraft gipasulod sa PH alang sa rescue operation

Gitugotan nga makasulod ang mga rescue ships ug aircrafts sa US military sa all out search and rescue operations alang sa nawala nga US Marine commando sa Sulu Sea.

Gipasabot ni Defense Sec. Delfin Lorenzana nga wala pa silay nadawat nga bag-ong impormasyon kabahin sa sa nawala nga US marine nga sakay sa USD Essex.

Nasayran nga ang barkong igugubat sa Amerika mipahigayun ug routine operations sa Sulu Sea diha g giingong mahulog sa dagat ang sundalong Amerikano.

Matud ni Lorenzana nga ilang gihatagan ang hangyo sa US nga makasulod ang ilang mga rescue assets aron pangitaon ang nawala nga sundalo.

Ang mawala nga US marine sakop sa 13th Marine Expeditionary Unit ug gabii sa Huwebes gikataho nga nawala kini.

Matud usab ni AFP Wesmincom commander. Lt Gen Arnel dela Vega nga mihimo dayun silag search and rescue missions dihang gipahibalo ang insidente