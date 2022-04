US, UK hinirit suspensiyon ng Russia sa UN council

Magkatuwang na isusulong ng Amerika at Britanya ang suspensiyon ng Russia mula sa United Nations (UN) Human Rights Council dahil sa lantarang paglabag sa mga karapatang-pantao dulot umano ng malawakan at brutal na pagpatay sa mga sibilyan sa Bucha, Ukraine.

Ayon kina US ambassador to the United Nations Linda Thomas-Greenfield at British Foreign Secretary Liz Truss, hindi nila kailanman maatim na makasama sa konseho ang Russia dahil sa walang kaparis nitong kalupitan.

Ito’y matapos ipakita ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ang video ng nagkalat na mga bangkay sa Bucha, karamihan ay nakatali pa ang mga kamay at may tama ng baril sa likod ng ulo, bukod pa sa narekober na 410 bangkay sa isang mass grave.

Dahil dito, iba-ban umano ng Amerika ang lahat ng bago nilang investment sa Russia habang naka-freeze na sa Britanya ang $350 bilyong assets mula sa ‘war chest’ ni President Vladimir Putin.

Samantala, tinawag ni Russian ambassador to the UN Vassily Nebenzia na fake news ang mga ulat at panira lang aniya sa isinusulong na peace talks sa pagitan nina Putin at Zelensky.

Nauna nang nanawagan si Zelensky sa mga lider sa buong daigdig na tulungan silang pahintuin si Putin sa pag-atake sa Ukraine. Iginiit ni Zelensky na hindi na makatao ang kalupitang dinanas ng kanilang mga mamamayan sa mga sundalong Ruso kung saan, iniipit nila ng tangke ang mga sibilyan habang nasa loob ng sasakyan, pinuputol ang katawan, hinihiwa ang leeg at hinahalay at pinapatay ang mga kababaihan sa harap ng kanilang pamilya.