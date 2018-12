US trip ni Alden hinarang ni Lolo Danny

Bakasyon grande na si Alden Richards dahil lumipad na siyang papuntang Japan kahapon bitbit ang buong pamilya para doon i-celeb­rate ang Christmas. Nagbago nga ang destinasyon nina Alden, na hindi na nga Amerika, dahil hindi na raw kasi kaya pang bumiyahe ng Lolo Danny niya nang mahaba.

Pero, bongga na rin ‘yon, dahil ang mahalaga naman ay magkakasama silang pamilya ngayong Pasko, ‘di ba?

Anyway, wala pang dalawang linggong mawawala sa bansa si Alden dahil kailangan niyang bumalik ng bansa dahil nakaugalian na ng GMA Network na siya ang mag-host ng New Year’s Countdown nang live!

All work and no play this year pero memorable ang taong ito dahil natupad ang pangarap niyang makaganap bilang super hero sa series niyang Victor Magtanggol.

Pangarap naman niyang makagawa uli ng mga movie lalo na ang mga indie film. Kung bibigyan siya ng bagonng series, gusto naman ng manonood na ilabas niya ang galing niya sa drama.

Enjoy the holidays and the quality time with your family, Alden!

Regine, Vice Ganda pinadapa ng ‘Puso ng Pasko’

Waging-wagi sa puso ng manonood ang ipinalabas na GMA Christmas special nu’ng Linggo nang gabi, ang Puso ng Pasko. Tinalo nito sa ratings at reactions ng mga netizen ang katapat na Kapamilya Christmas special kahit ipinagmalaki pa nila ang duet nina Regine Velasquez at Vice Ganda at tinambakan ng maraming talent nila.

Tulad ng reaksyon ng publiko sa Christmas ID ng Kapuso network na milyon-milyon ang mga view sa online, totoo naman kasing naipadama ng special show ang kantang Puso ng Pasko. Nakaka-touch ang mensaheng nais nilang iparating nga­yong Pasko.

Ayon sa ilang netizen, mas pinaboran nila ang Channel 7 special dahil puno ito ng mensahe tungkol sa pagmamahal sa kapwa, pagtanggap at pagpapatawad. Dagdag pa ng iba, hindi raw matutumbasan ng mga biga­ting star ng Channel 2 ang tunay na mensahe ng Kapaskuhan.

Congratulations, Kapuso at sa lahat ng mga artista, singer at dancer na naging bahagi ng Puso ng Pasko A GMA Christmas Special!