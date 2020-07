US top 1 sa kaso ng COVID

Nangugunana ang United States sa may pinakamaraming kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong mundo, ayon sa tala ng John Hopkins University coronavirus resource center.

Naitala sa US ang 3,641,539 na kumpirmadong kaso, sinundan ito ng Brazil na may higit 2 milyong kaso, habang sa India ay higit 1 milyon. Pang-apat sa pinakaraming nagpositibo sa virus ang Russia na may 758,001 at panglima naman ang Peru na may 345,537.

Sa buong mundo, umabot na sa higit 14 milyon ang tinamaan ng COVID-19, habang higit 600,000 ang nasawi. Patuloy pa rin ang iba’t ibang bansa sa paghahanap ng bakuna sa virus na nagpadama ng maraming negosyo at nagresulta sa pagkawala ng libo-libong trabaho.