US spy drone bumagsak sa Zambo

Isang unmanned aerial vehicle ng mga sundalong Amerikano ang bumagsak kahapon ng madaling araw sa labas ng Philippine Air Force (PAF) base sa Zamboanga City at nagkukumahog naman ang mga dayuhan na kunin agad ang spy plane bago ito pagkaguluhan ng publiko.

Pabalik na sa kampo ang drone namg mahagip nito ang isang puno kung kaya’t bumagsak, ayon sa mga nakasaksi. Nagmamadali naman umano ang mga sundalong Kano na maisakay sa kanilang truck ang naturang spy plane.

Mababa umano ang lipad ng drone nang ito ay sumabit sa puno bago mag-alas singko ng umaga. Isang residente naman ang nagsabi na mababa nga ang lipad ng drone dahil napaka-ingay ng makina nito. Dati- rati at may kataasan ang paglipad ng drone, ngunit kahapon ay kakaiba umano ang bulusok nito sa himpapawid.

“Eh, tuwing madaling araw eh nagigising nga kami dahil maingay talaga ang makina niyang eroplano at parang motorboat sa ingay, pero kahapon eh mas malakas pa ang tunog nito kung kaya’t alam ko na mababa talaga ang lipad nito. May ilaw pa nga sa magkabilang pakpak itong drone,” ani ng residente.

Hindi naman nagbigay ng anumang pahayag ang PAF at Western Mindanao Command, gayundin ang mga Amerikanong sundalo sa Zamboanga. Hindi rin mabatid kung anong uri ng drone ang bumagsak, ngunit maraming mga spy planes na ginagamit ang mga sundalong Kano mula sa malaking MQ-1 Predator na maaaring lumipad ng mataas at magkarga ng Hellfire missiles, hanggang sa mas maliit, ngunit long-endurance na ScanEagle na puwedeng lumipad ng mababa lamang.

Hindi rin ito ang unang pagbagsak ng U.S. spy plane sa Zamboanga. Noong 2002 ay bumagsak rin sa karagatan ang isang drone at agad na kinuha ng mga sundalong Kano at sinundan pa ito noong 2006 at 2007 sa bayan ng Indanan at Mount Tumatangis sa Sulu province, at gayundin noong 2008 sa bayan ng Pikit sa North Cotabato.

Nagkukuta pa rin ang mga sundalong Kano sa Zamboanga City at Sulu, at tumulong rin na magapi ang ISIS sa Marawi City.