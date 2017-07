US at SoKor nag-joint missile drill

Tweet on Twitter

Nagdaos ng “joint missile drill” ang Uni­ted States at South Korea matapos na ihayag ng North Korea na naging matagumpay ang pagpapalipad ng kanilang long-range missile.

Sinabi ni Pentagon Spokesman Dana White, kasalukuyang ginaganap ang pinagsamang drill ng dalawang bansa upang ipakita ang kapabilidad ng mga ito.

Nalaman sa US Army na ang ginamit sa nasabing drill ay ang Army Tactical Missile System o ATACMS at Republic of Korea Hyunmoo Missile II, kung saan ito ay sinubukan sa karagatan ng South Korea.

Matatandaan na nagpakawala ng bagong missile ang North Korea kung saan inihayag ng mga ito na ang kanilang bagong intercontinental ballistic missile (ICBM) ay mayroong matibay na re-entry system na kaya umanong umabot saan mang bahagi ng mundo, kahit sa U.S.

Samantala, magsasagawa naman ng close door session ang 15 kataong miyembro ng UN Security Council matapos ang isinagawang missile launch ng North Korea.

Naniniwala kasi ang US na kayang umabot sa Alaska ang pinakawalan na intercontinental ballistic missile ng North Korea.

Kapwa rin nanawagan ang China at Russia sa North Korea na tigilan na ang nuclear program ganoon hinikayat nila ang US na ihinto na rin ang military ­exercise nila ng South Korea.