US senator tuloy ang suporta kay De Lima

TINIYAK ng isang US sena­tor ang kanyang patuloy na suporta kay detained Senator Leila de Lima.

Ayon kay Democratic Senator Richard Durbin, na nauna nang sinabing “unjust and politically-motivated” ang pagpapakulong kay De Lima, na hindi siya titigil sa pagsuporta sa senadora.

Ginawa ni Durbin ang pahayag matapos magpahayag ng pagbati si De Lima sa pamamagitan ng Twitter kay Durbin at kay Senator Patrick Leahy matapos makakuha ng top position sa US Senate.

“Thank you (Sen. De Lima)… and as the four year anniversary of your unjust and politically-motivated arrest approaches, I want to assure you that I will never stop supporting your fight for human rights in the Philippines,” tweet ni Durbin.

Sina Durbin, Leahy at US Senator Edward Markey ay pinagbawalang makapasok sa Pilipinas kasunod ng kanilang paulit-ulit na panawagang palayain ang senadora. (Dindo Mati­ning)