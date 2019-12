US Senator Harris miatras pagdagan alang sa pagka-Presidente

Dili na ipadayun ni Sen. Kamala Harris ang iyang 2020 presidential campaign.

Usa siya sa giila nga leading contender sa Democratic.

Gipadayag ni Harris ang iyang desisyon Martes sa buntag sa iyang senior staff ug nagpadala og email sa iyang mga tigpalup ug mipagawas og video sa Twitter.

Usa sa hinungdan sa pag-atras ni Harris ang pagkawalay igong pondo alang sa iyang kampanya.

Matud niya nga dili siya usa ka bilyonaryo nga kayang pondohan ang iyang kampanya ug naglisud usab kining makakuha og pondo.

Nasayran nga gipahibalo niini ang pagdagan sa pagka-Presidente niadtong Enero apan naglisud kini pagkuhag pondo.

“To you my supporters, my dear supporters, it is with deep regret — but also with deep gratitude — that I am suspending our campaign today. But I want to be clear with you: I am still very much in this fight,” matud ni Harris.

“And I will keep fighting every day for what this campaign has been about. Justice for the people. All the people.”