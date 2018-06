US school ipapangalan sa Fil-Am Pulitzer Prize winner

ISANG ginagawang elementary school sa Estados Unidos ang ipapangalan sa Pulitzer Prize winning journalist, documentary filmmaker at immigration activist na si Jose Antonio Vargas, na gumawa ng ingay noong 2011 matapos aminin na isa siyang undocumented immigrant.

Napagdesisyunan ng Mountain View Whisman School District na ipangalan kay Vargas ang eskuwelahan. Ang Filipino-American ay nagtapos sa Crittenden Middle School at Mountain View High School.

Ipinanganak si Vargas sa Pilipinas pero pagsapit ng edad 12 ay tumungo ng Estados Unidos at nanirahan sa Mountain View, Santa Clara County, California kasama ang mga lolo at lola.

Bahagi siya ng grupo sa The Washington Post na nagwagi ng Pulitzer Prize for Breakin­g News Reporting noong 2008 sa pag-uulat nila sa online at print hinggil sa barilan sa Virginia Tech.

Noong 2011, gumawa siya ng sanaysay sa New York Times magazine kung saan isiniwalat niya ang kanyang katayuan bilang undocumented immigrant sa Amerika, sa pagnanais na simulan ang usapin ng immigration sa US.

Sa kanyang essay, binanggit ni Vargas na wala silang kaalam-alam na peke ang mga dokumentong ginamit noong pumasok siya sa US. Nalaman lang niya ang kanyang legal status noong teenager na siya, sa pagbisita sa Department of Motor Vehicles at sabihan siya ng empleyado na huwag nang babalik doon dahil peke ang kanyang green card.

Hindi naman makapagsalita ang 37-anyos­ na Filipino-American na ipapangalan sa k­anya ang eskuwelahan.

Umaasa na lamang siya na sa darating na panahon, magiging pugad ito ng mga immigration student at ng kanilang pamilya.