US nagpramis, suporta sa PH vs COVID tuloy

Paninindigan ng Estados Unidos ang pangako nito sa Pilipinas na patuloy na tutulong sa pagsugpo sa COVID 19.

“The United States is committed to leading the global response to the COVID-19 pandemic. And we will continue to support the Philippines’ vaccination and COVID-19 mitigation efforts as its reliable friend, partner, and ally,” lahad sa statement ng US Embassy Chargé d’Affaires Law.

Nitong Huwebes ay dumating sa bansa ang mahigit sa 2 milyong dose ng Pfizer BioNTech vaccines, na pinakamalaking suplay ng bakuna na natanggap ng bansa.

Sa huling datos ay pumalo na sa P1.3B ang naitulong sa bansa ng Amerika.