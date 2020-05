US nag-donate pa ng P298M COVID fund sa`Pinas

Nagbigay ang United States government ng karagdagang P298 milyon para magamit na pondo ng Pilipinas laban sa coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic.

Base sa pahayag ng US Embassy, sa ngayon umano ay umabot na sa P768 milyon ang kabuuang halaga na ibinigay ng Amerika sa Pilipinas bilang pandemic assistance.

Bahagi umano ng bagong ayuda nila ang pakikipag-partner ng US Agency for International Development (USAID) sa 18 local government unit ng mga pinakamatinding apektado ng COVID-19 pandemic para maisulong ang epektibong crisis management at maipatupad ang mga response plan.

“This latest assistance builds in our long-standing relationships with local government units across the Philippines, and represents our continued commitment to our Filipino friends, partners, and allies in this time of crisis,” pahayag ni US Ambassador to the Philippines Sung Kim.