US nag-donate ng P13M equipment sa PDEA

Naghandog ang United States Drug Enforcement Administration ng mga drug detection equipment na nagkakahalaga ng P13 milyon, sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA).

Magpapalakas umano ito sa kapasidad ng ahensya sa pagsisiyasat ng mga iligal na droga sa mga Paliparan. Ibinigay ang mga donasyong tatlong Rigaku handheld drug analyzer, dalawang N2200 handheld narcotics detector, dalawang Viken HBI-120 handheld X-ray imagers, isang B & W TEK tactic ID-1064 handheld Raman spectrometer at isang Heuresis handheld X-ray unit sa ginanap na simpleng seremonya nitong Miyerkoles.

“PDEA is very grateful to our counterpart, the US DEA, for their continued support to our campaign against illegal drugs, particularly in training and capability building,” sabi ni PDEA Director General Wilkins Villanueva. (Issa Santiago)