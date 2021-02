US may nakatagong mga armas sa ‘Pinas

IBINUNYAG ni Pangulong Rodrigo Duterte na may mga nakatagong armas ang mga Amerikano sa bansa kahit wala na ang kanilang base militar sa Pilipinas.

Inihayag ito ng Pangulo sa kanyang regular na mensahe sa bayan kung saan sinagot nito ang kritisismo nina Vice President Leni Robredo at Senador Panfilo Lacson sa isyu ng dapat na magbayad ang Amerika kung nais na magpatuloy Visiting Forces Agreement.

Sinabi ng Pangulo na maraming mga armas ang Amerika na nakatago sa Pilipinas at unti-unti na aniyang ginagawang base ang Subic sa Olongapo.

Ito aniya ang dahilan kaya nakapagsalita ito na kailangang magbayad ang mga Amerikano sa paggamit sa ilang lugar sa bansa para sa kanilang mga kagamitan.

“As a Presidente, do you know that there are so many depots, maraming mga armas dito na nakalagay sa Pilipinas ang Amerika. And do you know that they are slowly converting Subic into an American base. ‘Yan ang hindi mo alam. Wala ka sigurong alam kaya huwag kang magsalita,” anang Pangulo.

Ginagawa lamang aniyang tambayan ng Amerika ang Pilipinas subalit wala namang ibinibigay na kompensasyon.

Sinabi ni Pangulong Duterte na tinanggal na ng gobyerno ang bases agreement sa Amerika subalit hindi nasusunod kung ano ang nasa kasunduan.

“These are the things that are known to us because I have the reports and I have also the assessments given to me by the Armed Forces of the Phi­lippines. At sinasabi nila kung ano talaga, what’s the deal. Ano ang ibinigay ng Amerikano? Gawain lang tayong outpost tapos mag-pro American ka,” dagdag ng Pangulo.

Sinabi ng Presidente na kapag may nagkama­ling magpalipad ng rocket, ang unang tatargetin ng mga kalaban ay ang Pilipinas partikular sa lugar na malapit sa Spratlys Island na pinag-aagawan ng ilang mga bansa sa Asya.

“Pagputok, ang unang matamaan kung magkagiyera ang Pilipinas at US, the meltdown will starts in Palawan. It’s the pro­vince that facing the Spratlys and everything there. Worst case scenario kung may isang gagong magpaputok ng rocket, gulo na ‘yan and the Philippines invariably would be drawn into the vortex of a conflict that is called war,” wika ng Pangulo. (Aileen Taliping)