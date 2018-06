US kumalas sa UN Human Rights Council

Kumalas na ang Estados Unidos sa United Nations Human Rights Council dahil sa pagkiling umano nito kontra sa Israel.

Tinawag pa ni Ambassador Nikki Haley ang council bilang, ‘‘An organization that is not worthy of its name.”

Ayon pa kay Haley­, ilang beses nilang bi­nigyan ng oportunidad ang human rights body na magsagawa ng pagbabago pero hindi nila ito ginawa.

Kinuwestiyon din niya ang komposisyon ng council na binubuo ng mga bansang may masamang rekord ng paglabag sa karapatang pantao tulad ng China, Cuba, Venezuela at De­mocratic Republic of Congo.

“We take this step because our commitment does not allow us to remain a part of a hypocritical and self-serving organization that makes a mockery of human rights,” diin ni Haley.

Binanggit naman ni Secretary of State Mike Pompeo na sa una ay may marangal na mis­yon ang council, pero habang tumatagal ay naging ‘poor defender of human rights.’

Ilan sa mga kontrobersiyal na desisyon ng Trump administration ay ang pagkalas sa Paris climate accord, paglayas sa U.N. educational and cultural organization at ang pag-atras sa Iran nuclear deal.