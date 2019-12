US judge tinawag na ignorante ni Panelo

TINAWAG ng Malacañang na ignorante ang isang judge ng San Francisco sa Amerika na nagbigay ng political asylum sa mag-asawang Pilipino na sina Rene at Joy Flores.

Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Pane­lo na kailanman ay hindi matunog ang panga­lan ng mag-asawang Flores bilang mga political activist sa Pilipinas kaya kaduda-duda ang aplikasyon ng mga ito.

Ayon kay Panelo, nagbakasyon lamang sa Amerika ang mag-asawang Flores at naghangad na manirahan doon kaya ginamit na dahilan ang pagiging kritiko sa Duterte administration para makakuha ng asylum status at para hindi ma-deport pabalik sa Pilipinas.

“The Floreses have been illegally overstaying in the U.S. The ignorant granting of the judge of their application would therefore set a dangerous precedent to other illegal aliens who can abusively use politics as a scapegoat in violating immigration laws of the United States,” ani Panelo.

Binigyang-diin ng kalihim na hindi kinakanti ng Duterte administration ang mga kritiko nito kahit pa panay ang banat sa gobyerno, maliban lamang sa mga nagpapakalat ng fake information. ­(Aileen Taliping)