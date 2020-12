US higit P1B donasyon sa ‘Pinas para palakasin border

Nagbigay ang Estados Unidos ng $29 milyon o P1.39 bilyon na halaga ng defense gear sa Pilipinas para mapalakas ang seguridad ng mga border.

Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, simbolo umano ito ng alyansa ng Pilipinas at US. Tinanggap ni Lorenzana at Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. ang military paraphernalia mula kay US Secretary of Defense Christopher Miller.

Nabatid na isang C130 military transport aircraft ang ide-deliver sa Pilipinas sa Disyembre 17. (Kiko Cueto)