US gisumbalik ni Duterte sa isyu sa pagpalit ug submarine sa Russia

Gihagit ni Presidente Rodrigo Duterte ang Estados Unidos nga ipasabot kung nganong gipugngan ang kagamhanan sa plano nga mopalit ug submarine sa Russia.

Subay niini mipahimangnu si US Assistant Secretary of Defense for Asian and Pacific Security Affairs Randall Schriver nga mahikong maapektohan ang relasyon sa Pilipinas ug Amerika sa pag-patronized sa mga armas nga hinimo sa Russia.

Matus sa Presidente sa iyang pakigpulong sa Hugpong ng Pagbabago convention sa Davao City nga ang mga silingan nga nasud sa Asya adunay mga submarino ug bugtong ang Pilipinas na lamang ang wala ug daw gusto sa Amerika nga mahabilin ang nasud.

Matud niya nga gibaligyaan sa Amerika ang gobyerno sa mga segunda-mano nga helicopters apan tulo niini nahagsa ug namatay ang mga sakay niini.

“We have been warned not to buy submarines from Russia. Kaya ang sagot ko sa kanila ganito: You meet me in a forum – like and I will invite everybody interested. You state your case why you are against my country acquiring submarines. You give me the reason why and make it public. You want us to remain backwards? Eh ang Vietnam may seven, Malaysia has two, Indonesia has about eight, tayo lang ang wala, hindi naman ninyo kami binibigyan. You sold us used DATO helicopters, refurbished. Just like an American transaction nakikialam ‘yung mga brokers ninyo. You sold us six helicopters. One or two or three crashed already, killing the last one all the crew member,” matud sa Presidente.