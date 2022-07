US gaganti sa China kapag inatake ang ‘Pinas

Muling tiniyak ng administrasyon ni US President Joe Biden na hindi nito pababayaan ang Pilipinas sakaling atakihin ito ng China dahil sa isyu sa West Philippine Sea (WPS).

Sinabi ng administrasyong Biden na hindi nito kikilalanin ang pag-angkin ng China sa WPS kasabay ng ika-anim na anibersaryo ng international arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas bilang siyang may karapatan sa bahagi ng South China Sea.

Nanawagan din si Secretary of State Antony Blinken sa pamahalaan ng China na maglubay sa mga agresibo nitong pagkilos sa South China Sea kasabay ng banta rito na gaganti ang Amerika sakaling atakihin nito ang Pilipinas.

“The Philippines and the US have a 70-year-old defense accord, called the Mutual Defense Treaty, that binds America to defend its Asian ally from aggression. The United States reaffirms its July 13, 2020, policy regarding maritime claims in the South China Sea. We also reaffirm that an armed attack on Philippine armed forces, public vessels, or aircraft in the South China Sea would invoke US mutual defense commitments under Article IV of the 1951 US-Philippines Mutual Defense Treaty,” ani Blinken.