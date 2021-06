US Embassy kinansela visa interview

Inanunsiyo ng United States Embassy na kinansela nito ang mga appointment para sa tourist at business visa interview hanggang Hulyo 30, 2021.

Ipinaliwanag ng embahada na ang pagkansela ng mga appointment ay dahil na rin umano sa “worldwide challenges” na dulot ng pandemya sa COVID-19.

Hindi ito ang unang beses na sinuspinde ng US Embassy ang kanilang visa service. Ginawa na ito noong Marso 2020 nang sumirit ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa.

“The resumption of routine visa services is on a post-by-post basis, in coordination with the Department’s framework for safely returning our workforce to Department facilities,” ayon sa US Embassy sa Maynila.

Sa oras na bumalik na ang kanilang visa service, maaari umanong tumawag ang mga aplikante sa (+632) 7792-8988 at (+632) 8548-8223 para mag-reschedule, o kaya’y magtungo sa kanilang online appointment system na ustraveldocs.com/ph. (Ray Mark Patriarca)