US diplomat tagilid sa sex video vs dalagitang Pinay

Ikinatuwa ni Assistant Minority Leader at Gabriela Women’s Party Rep. Arlene Brosas ang desisyon ng federal jury na ituloy ang pagsasampa ng kaso laban sa isang American diplomat na naitalaga sa Maynila kaugnay ng pakikipagtalik nito sa isang 16-anyos na Pilipina at pagtatago ng child pornographic materials.

Sinabi ni Brosas na dapat maging handa ang gobyerno ng Pilipinas na tulungan ang menor de edad kung nais nitong magsampa ng kaso sa lokal na korte laban kay Dean Cheves, 61.

Si Cheves ay naitalaga sa US Embassy sa Maynila mula Setyembre 2020 hanggang Pebrero 2021.

“Young girls from the poorest and most neglected parts of the country are falling prey as many foreign sex offenders are invading the Philippines to exploit the dire state of families under this economic crisis. The government must strictly abide by its responsibility to protect the most vulnerable members of our society, especially women and children,” sabi ni Brosas.

Isinusulong ni Brosas ang mga panukala laban sa online sexual abuse at pag-amyenda sa Anti-Rape Law upang mas maging mabigat ang parusa sa mga opisyal ng gobyerno na lalabag dito.

Ayon sa ulat, nakilala umano ni Cheves ang 16-anyos na Pinay online. Dalawang beses umano siyang nakipagtalik dito at inirekord ito.

Ang mga video ay nakita umano sa mga gamit ni Cheves na nakumpiska sa kanyang tinutuluyan sa Pilipinas. (Billy Begas)