US coup vs Digong imahinasyon lang ni Sison — Palasyo

Binalewala lamang ng Malacañang ang pahayag ni communist leader Jose Maria ‘Joma’ Sison na maa­ring maglunsad ng kudeta ang United States laban kay Pangulong Rodrigo Duterte

Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, ito umano ay “wishful thinking” lamang ni Sison.

Una nang inihayag ni Communist Party of the Philippines (CPP) founder at National Democratic Front of the Philippines (NDFP) chief political consultant Sison na hindi umano kailangan ng US na unang magpaputok sa China dahil maari naman maglunsad ng coup ang US laban kay Duterte.

Kasunod umano ito ng paghamon ni Duterte sa US na giyerahin ang China.

Sa ganitong pagkakataon, mapapalayas si Duterte at maipapalit sa puwesto si Robredo.

Gayunman sinabi ni Panelo na ito ay isang “Wishful thinking from an old, tired, failed and arm chair revolutiona­ry.”

Iginiit pa ni Panelo na si Sison ay namumuhay nang komportable habang naka-exile samantalang ang kanyang mga kasama sa CPP-NDFP ay nasa bundok at nakikibaka.

Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na walang nilulutong kudeta laban kay Duterte. (Juliet de Loza-­Cudia)