US-CDC: Bakunado puwedeng hindi mag-social distancing

Puwede nang bumalik sa normal ang buhay ng mga taong fully vaccinated o nabakunahan na ng una at pangalawang dose ng COVID-19 vaccine, ayon sa United States Centers for Disease Control and Prevention.

“If you are fully vaccinated, you can start doing the things that you had stopped doing because of the pandemic,” ani Dr. Rochelle Walensky sa isang White House COVID-19 briefing, Huwebes.

“We have all longed for this moment when we can get back to some sense of normalcy.”

Binanggit din ng doktor, suportado ng siyensya ang kanilang updated CDC guidance na “sinumang fully vaccinated ay puwedeng lumahok sa maliit o malaking aktibidad sa loob at labas ng bahay nang hindi nagsusuot ng mask o hindi nagpapanatili ng physical distancing.”

Pawang lumabas aniya sa dalawang pag-aaral sa Amerika at isang pag-aaral sa Israel na epektibo ang bakuna kontra coronavirus.