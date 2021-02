US bilib kay Vico: Kampeon sa anti-korapsyon

Kinilala ng US Department of State si Pasig City Mayor Vico Sotto bilang isa sa 12 International Anticorruption Champions.

Sa inilabas na statement ni US Secretary of State Antony Blinken, pinarangalan ng International Anti-corruption Champion Award ang mga indibidwal na walang sawang lumalaban sa korapsyon at nagiging transparent para sa malinis na serbisyo sa bansa.

Kinikilala din ang mga individuals na nagpapakita ng mahusay na leadership, courage, and impact in preventing, exposing, and combating corruption, nakasaad pa sa statement.

Napili si Sotto bilang “standard-bearer for a new generation of Philippine politicians who prioritize anticorruption and transparency initiatives in their election campaigns and in office” dahil sa ipinakitang kakayahan na sugpuin ang korapsyon sa Pasig at kampanya kontra sa red tape.

Bumilib pa ang US Department of State sa ipinakita ni Sotto na bawal ang kickback sa anumang kontrata ng pamahalaan at binuo ang 24/7 public information and complaints hotline para sa mga empleyado at Pasigenyo.

Pinuri at ikinatuwa naman ito Senador Panfilo Lacson at tinuring na “the bright beacon of the land,” si Vico.

“At least we have good reason not to give up hoping for our beloved country. As one very successful businessman recently told me – for the longest time, our country is like a boat full of holes that doesn’t sink only because we keep bailing the water out. Nobody has thought of bringing it to a dry dock for repairs,” saad pa nito. (Vick Aquino/Dindo Matining)