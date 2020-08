US bar na-bash sa paggamit ng ‘barkada’

Pinuna ng mga netizen sa Amerika ang mga may-ari ng isang wine bar dahil sa paggamit nito sa salitang ‘barkada’ bilang pangalan ng kanilang negosyo.

Kabilang sa mga kritisismo na natanggap ng Barkada wine bar sa Washington, D.C. ay paggamit nito sa Tagalog na salita mula sa Pilipinas pero hindi naman inuugnay sa konsepto ng kanilang bar at ginagamit lang para ang ideyang Pinoy para kumita.

Komento pa ng iba, kahit Tagalog ang pangalan ng kanilang bar, ang mga inumin o pagkain naman na binebenta rito ay mula sa mga bansang sumakop sa Pilipinas at wala man lang umano na galing sa bansa kung saan nila kinuha ang pangalan.

Dahil dito, nangako ang apat na may-ari ng bar na papalitan ang pangalan ng Barkada bar para maiwasan ang cultural appropriation.

Pahayag ng mga may-ari nito na sina Sebastian Zutant, Nick Guglietta, Nate Fisher, at Anthony Aligo, “It was never our intention to appropriate or capitalize on the Filipino culture and we recognize we fell short in engaging more of the Filipino community. Our goal is to be a gathering place for friends in the neighborhood, and to become friends with those neighbors.”