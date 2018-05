US astronaut Alan Bean, pumanaw na

PUMANAW na ang dating Apollo 12 astronaut na si Alan Bean sa edad na 86.

Si Bean ang ikaapat na taong nakatapak sa buwan noong Nobyembre 1969.

Binawian siya ng buhay sa Houston, Texas dahil sa isang sakit, ayon sa statement ng NASA at ng kanyang pamilya.

“We will remember him fondly as the great explorer who reached out to embrace the universe.” ayon kay NASA Administrator Jim Bridenstine.

Sa pagkamatay ni Bean, apat na lang mula sa 12 naglakad sa buwan ang natitirang buhay. Ito ay sina Buzz Aldrin, Dave Scott, Charlie Duke at Harrison Schmitt.

Matapos ang misyon sa Apollo, si Bean ang naging piloto sa unang space station ng Estados Unidos, ang Skylab noong 1973. Sa kanyang pagretiro, pinagtuunan naman niya ang pagpipinta. (AP)