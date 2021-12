Urvashi, Iris na-in love sa ganda ni Marian

BFF na talaga sina Marian Rivera at beauty queen/actress from India na si Urvashi Rautela, ha!

Makikita sa Instagram story ni Marian ang pabaon sa kanya ni Urvashi na chocolate, at parang isang hikaw yata na ginagamit ng mga taga-India.

Siyempre, nagpasalamat si Marian, at sinagot siya ni Urvashi na, ‘I Love you more…’

Oh, di ba? Sobrang na-in love sa ganda ni Marian si Urvashi!

Anyway, pinasalamatan nga ni Marian ang glam team niya sa Miss Universe 2021, na naging rason ng kanyang kagandahan, paghanga sa kanya ng buong mundo.

“Honored to be part of the 70th @missuniverse selection committee. Truly a great experience I’ll never forget. Thank you for the wonderful time ladies and congratulations to all of you.

“Of course to the #MarianxMissU team Love you all! Thanks for joining me in this memorable trip. Here’s to making more memories together!

“To @francislibiran8 and his team for creating this piece for me in such short notice, maraming salamat for helping me look my best that evening.”

Mababasa ang mga papuri nina Kris Aquino, Angel Locsin, Aiko Melendez, at iba pang artista. Pero, kaaliw rin na pati ang mga co-judges niya ay naaliw sa ganda niya tulad ni Iris Mittenaere.

Sarah, Matteo magpapakilig sa ‘Pasko’

Yes, magsasama sa unang pagkakataon sina Matteo Guidicelli at Sarah Geronimo-Guidicelli sa isang Christmas digital concert na pinamagatang “Christmas with the Gs” na mapapanood sa KTX.PH sa Disyembre 18 (Sabado), 8 pm.

Matapos ang successful “Tala” film concert niya noong Marso, isang maagang pamasko ang handog ng Popstar Royalty sa kanyang pag-apak muli sa concert stage kasama ang asawa.

Ilan sa mga paboritong foreign at Tagalog Christmas songs ng Pinoy tulad ng “Jingle Bells,” “O Holy Night,” “Ang Pasko ay Sumapit,” at “Sana Ngayong Pasko” ang kakantahin ng power couple.

Makakasama naman nila sa Christmas concert sina Jose Mari Chan at angaward-winning acapella group na Acapellago.

Maaari ring makasama ng fans online sina Matteo at Sarah sa online meet and greet kung bibili sila ng VIP tickets sa halagang P2,500. Sa mga gusto naman panoorin lang ang concert, available ang regular tickets sa halagang P1,500.