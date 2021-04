Urshela, Yankees pinagpag Braves

TINAPOS ng New York Yankees ang five-game losing skid sa bisa ng 3-1 win kontra Atlanta Braves nitong Martes.

Sinuwerte ang Yanks nang bumato ng tiebreaking wild pitch si Braves reliever Nate Jones habang halos gumapang na papunta ng home plate si Clint Frazier sa eighth inning.

Nasundan ang kamalasan ni Jones nang manlibre ng run sa four-pitch walk kay Mike Ford.

“We got kicked in the mouth a little bit last year. I think it was kind of an eye-opener for us,” ani New York left handed pitcher Justin Wilson.

Tagumpay na kinamada ni Jones ang bases-loaded seventh inning nang kuryentehin sa forceout si Freddie Freeman.

Kumonekta ng tying home run si Gio Urshela sa fifth mula kay Atlanta ace Charlie Morton. (VE)