Urdaneta landfill kinandado ng DENR

Pinasara ng Department of Environment and Natural Resources-Environmental Management Bureau (DENR-EMB) ang sanitary landfill sa Urdaneta City, Pangasinan matapos umanong makitaan ng mga paglabag.

Kabilang sa nakitang paglabag ay ang Clean Water Act gayundin ang Presidential Decree 1586 o Philippine Environmental Impact Statement at RA 9003 Ecological Solid Waste Management Act.

“The violation under RA 9003 is the operation of an open dumpsite. Although it is a sanitary landfill, what happened is that they just dumped the wastes and it was no longer being managed. It is no longer based on the operation of a sanitary landfill that it has become an open dumpsite,” pahayag ni EMB Ilocos regional director Dorica Hipe kamakalawa.

Giit niya, ang tubig n amula sa landfill ay nakaabot pa sa kalapit nitong Sinocalan River. Aniya, maaari namang magsagawa ng rehabilitasyon ang lokal na pamahalaan habang nakasara ang landfill. (PNA)