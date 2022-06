URC-Gokongwei worker nagutay sa makina

Dalawang linggo pa lamang nagtratrabaho si Stephen Arban Corilla sa Universal Robina Corporation (URC) ng mga Gokongwei para makaipon ng pang-X-ray at makapag-abroad nang mistulang gilingin ito nang buhay ng isang makina sa planta ng kompanya sa Mandaue City na kanyang ikinamatay noong June 2 taong kasalukuyan.

Ayon sa post ng kapatid niyang si Bevz Arban Corilla sa Facebook, sobrang kinawawa ang kanyang kuya sa planta at kalunos-lunos ang sinapit nito at hindi man lang nakikipagtulungan ang URC sa imbestigasyon.

“Grabe ninyo pagbaboy sa akong kuya,” sabi ni Bevz.

Aniya, hindi man lang sila pinapasok sa loob ng kompanya para malaman kung ano ang nangyari at hindi man lang sila bigyan ng kopya ng CCTV. Ang masaklap pa, ang kapatid pa niya ang sinisisi sa sarili niyang kamatayan samantalang hindi naman sa lugar na iyon ang kanyang regular na poste. Sabi ni Bevz, pinagtatakpan umano ng kompanya ang katotohanan.

Nabatid na naglilinis ng pulve¬rizer ang kanyang kuya nang ito ay umandar at naputol ang kanyang leeg at paa. Si Stephen ay 32-anyos pa lamang nang pumanaw at may asawa at tatlong anak.

Nanawagan si Bevz ng hustisya para sa kanyang kuya na sa June 11 nakatakdang ilibing.

Sa isang pahayag, kinumpirma ng URC na may namatay na trabahador ang kompanya na naka-endo at iniimbestigahan ito. Hindi na nagbigay pa ng detalye ang URC maliban sa nakikipagtulungan ito sa mga kinauukulan para sa im¬bestigasyon at nakikipag-ugnayan na rin ito sa mga mahal sa buhay ng namatay para mag-alok ng tulong.

Ayon pa sa URC, ipinapadaan nito ang alok na tulong sa ahensiya ng namatay.

“It is with great sadness that we confirm the passing of one of our third-party workers due to an incident at the workplace that is now being investigated,” sabi ng URC sa pahayag. (Eileen Mencias)