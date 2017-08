Updated na ‘Duterte list’ baka sablay na naman? – solon

Hinamon ng isang mambabatas si Pangulong Rodrigo Duterte na isapubliko ang kanyang ‘updated’ na listahan ng mga taong sangkot sa ilegal na droga sa bansa.

Ayon kay Akbayan party-list Rep. Tom Villarin, noong nakaraang taon pa ang drug list ni Duterte subalit wala pang ideya ang mga Filipino kung sinu-sino ang nasa kanyang listhan na sangkot sa ilegal na droga maliban sa ilang indibibwal na kanyang pinangalanan tulad ng mga napatay na sina Ozamis City Mayor Reynaldo Parajinog at Albuera, Leyte Mayor Ronaldo Espinosa.

“May updated list pero naghuhulaan pa rin kung sino-sino nasa listahan.The list should be made public,” ani Villarin.

Ang updated na listahan ng Malacañang ay ibinida ni Duterte sa pakikipagpulong sa mga kinatawan ng mining companies.

Sinabi ni Villarin na ngayong updated na ang listahan, kailangang mayroong validation at pinatotohanan ito ng Department of Justice (DOJ), Department of Interior and Local Government (DILG), Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) at Philippine National Police (PNP).

Panigurado umano ito para sakaling hindi talaga sangkot sa ilegal na droga ang mga taong nasa listahan ay pwedeng panagutin ang mga nabanggit na ahensya lalo na kung mayroong mangyari sa kanilang masama.