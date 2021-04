UP tinutuklas pangontra sa coronavirus

Para hindi umasa sa mga bakuna ng ibang bansa, tumutuklas ngayon ang UP Manila Institute of Health ng sariling gamot para ipanlaban sa COVID-19.

Ito ang inihayag ni Department of Science and Technology (DOST) Secretary Isidro Lapeña sa La­ging Handa press briefing.

Sinabi ni Lapeña na mayroon ng tinutuklas na gamot ang mga eksperto ng UP Manila kasama ang Institute of Pharmaceutical Sciences laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa maraming Pilipino.

“Meron na rin tayong inumpisahan, ito yung formulation and standardization of procane hydrochloride methylpredisolon soduim succinate powder for injection. Ang formulation ay ginagawa ngayon ng UP Manila National Institute of Health at kanilang Institute for Pharmaceutical Sciences­,” ani Lapeña.

Makikipagtulungan ani­ya ang Dela Salle University sa Dasmariñas, Cavite para sa clinical trial ng nabanggit na gamot.

“Ang gagawa naman ng clinical trials para sa mga pasyente ay isasagawa ng Dela Salle University sa Dasmariñas, Cavite. It will be a collaboration by these research centers. Hopefully ay makatulong sa atin,” dagdag ni Lape­ña. (Aileen Taliping)