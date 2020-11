UP swak sa world best university ng medicine

Kabilang ang University of the Philippines sa nilabas na listahan ng Times Higher Education World Rankings (THE-WUR) sa mga mahusay na unibersidad pagdating sa medical studies.

Nasa rank 125-150 ang UP sa nilabas na listahan ng mga best university para sa medisina para sa 2021. Napanatili ng pambansang unibersidad ng bansa ang puwesto nito sa 2020 at 2019 edition. Una itong nasama sa listahan ng mga kalahok noong 2018 at pumasok sa ika-201 hanggang 250 na rank. Nanguna pa rin sa listahan ang University of Oxford.

Nasa 856 unibersidad sa 50 mga bansa ang nasa listahan ng THE-WUR, sinuri ito sa pamamagitan ng kanilang mga clinical at health study. Nakakuha ng mataas na score ang UP sa kanilang citation, international outlook, industry income, teaching, at research.

Ang UP Manila ang namamahala sa Philippine General Hospital na humaharap din sa hamon ng COVID-19 pandemic.